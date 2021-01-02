Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на ошибку в словах президента Незалежной Владимира Зеленского, который накануне заявил, что хотел бы написать о том, что Крым – это часть Украины «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте».Комментируя обращение украинского лидера к согражданам 31 декабря, Песков отметил, что «Зеленского потянуло на новогоднюю романтику», и он опять «попал в просак».«Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке – мол, Крым е (это — прим. ред.) Украина! А затем – посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... Омыть ноги в «исконно украинских водах», - написал российский политик.И продолжил: «Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине».Напомним, как сообщал сайт kp.ru, поздравляя украинцев с Новым годом, Зеленский призвал крымчан, а также жителей мятежных Донецкой и Луганской областей Донбасса «быть с Украиной» и перевести часы назад. Причем новогоднее обращение к согражданам бывший КВН-щик и шоумен записал с детьми, которым долго рассказывал о своих «достижениях» на посту президента.Кстати, в Крыму тоже отреагировали на его слова о полуострове, процитировав строчку из песни Аллы Пугачевой: «Жизнь невозможно повернуть назад».