Знаменитый российский эрудит, победитель многочисленных интеллектуальных викторин Анатолий Вассерман дал прогноз на 2021 год.В частности, политконсультант и публицист убежден, что коронавирус в новом году останется с нами, однако ситуация с COVID-19 немного изменится благодаря созданию вакцин, а прививочная кампания по всему миру продлится около трех лет. По его мнению, главный урок пандемии заключается в том, что «природа всё ещё несравненно сильнее человека и принесёт нам ещё множество неожиданностей».«Лучше заранее готовиться к худшему. Хотя бы для того, чтобы лучшее стало неожиданностью приятной», - рекомендует Вассерман в своем блоге на «РЕН ТВ».Кроме того, публицист напомнил, что доллару предсказывают обвал каждый год, «особенно сейчас», когда американские демократы склонились к «экономическим теориям, по сути означающим безудержную раздачу денег на все четыре стороны».«Открытым текстом полагаю: всех усилий демократов не хватит для полного разорения их родной страны. Деньги обеспечены всеми товарами и услугами, какие можно купить за эти деньги напрямую, без обменников», - пишет Вассерман.Он пояснил, что на сегодняшний день «львиная доля международной торговли оплачивается долларами – значит, доллар обеспечен почти всей мощью мировой экономики».