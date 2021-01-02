Пользователи популярного во всем мире мессенджера WhatsApp перед Новым годом установили рекорд по количеству вызовов за один день.Число голосовых и видеозвонков с помощью этого мессенджера 31 декабря, когда жители разных стран поздравляли друг друга с наступающим праздником превысило 1,4 миллиарда, сообщает владелец WhatsApp – компания Facebook.«В канун Нового года во всем мире было совершено более 1,4 миллиарда голосовых и видеозвонков, это самый высокий показатель за один день в WhatsApp. Число звонков выросло более чем на 50% по сравнению с тем же днем прошлого года», - говорится в пресс-релизе компании.Отмечается, что в этот же день пользователи соцсетей провели свыше 55 миллионов трансляций в Facebook и Instagram, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее создатель другого популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал не доверять приложению WhatsApp, поскольку его разработчики используют бэкдоры. Из-за них в системе часто происходят сбои, а пользователи попадаются на \\"удочку\\" мошенников.К слову, с начала 2021 года WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах.