В ночь на субботу, 2 января, в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории республики в 01:05 по времени UTC (04:05 мск).По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения находился примерно в 12 километрах к северо-западу от Дербента и в 21 километре от города Дагестанские огни, а очаг подземных толчков залегал на глубине около десяти километров.Сообщений о возможных пострадавших или поврежденных зданиях из республики пока не поступало.Напомним, как писал сайт kp.ru, перед Новым годом, 29 декабря, в хорватском городе Петриня произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр располагался в 46 километрах от столицы Хорватии - Загреба. В результате пять человек погибли, еще около 20 местных жителей пострадали. Среди жертв оказалась 13-летняя девочка, которую спасатели нашли под обломками дома.