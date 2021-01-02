Суд штата Техас не стал рассматривать иск, в котором конгрессмен от Республиканской партии Луи Гомерт вместе с единомышленниками требовал заставить вице-президента США Майкла Пенса пересмотреть итоги прошедших 3 ноября выборов главы государства, на которых победил демократ Джозеф Байден.В постановлении техасского судьи Джереми Кернодла, назначенного на эту должность нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом, говорится, что основанием для такого решения стало «отсутствие предметной юрисдикции».«Суд постановил отклонить иск за отсутствием предметной юрисдикции с сохранением за истцом права предъявлять в дальнейшем иск по тому же основанию», - цитирует документ ТАСС.Кроме того, судья Кернодл указал, что истцы не являются пострадавшими лицами в этом деле и не обладают «процессуальной правоспособностью».Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что Пенс попросил суд Техаса отклонить иск республиканцев, пытающихся доказать, что на президентских выборах победил Трамп, а не его соперник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп обозвал Байдена «фейковым президентом» и обвинил ФБР в бездействииПо словам Трампа, у всех на глазах произошло крупнейшее мошенничество в истории страны (подробности).