В ушедшем 2020 году Космические войска России (КВС) отследили более восьми десятков пусков ракет – как иностранных, так и отечественных, рассказали журналистам в министерстве обороны.«В рамках несения боевого дежурства в 2020 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В Минобороны уточнили, что российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, который включает в себя четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети радиолокационных станций (РЛС) типа «Воронеж». Отмечается, что станции своим радиолокационным полем охватывают все потенциально опасные направления, откуда может прилететь ракета.Напомним, как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день в России развернуты семь новых РЛС «Воронеж»: четыре работают в режиме боевого дежурства в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае, еще три станции несут опытно-боевое дежурство в Оренбургской области, а также в Красноярском и Алтайском краях. Они способны одновременно обнаруживать и сопровождать до 500 объектов, дальность обнаружения – 6000 км по горизонту и до 8000 км по вертикали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему Россия отказалась от своих «радиолокационных» глаз в КазахстанеВоенный обозреватель kp.ru Виктор Баранец рассказывает, что стоит за отказом от использования РЛС «Балхаш» (подробности).