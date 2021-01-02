В Японии могут снова ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, как это было во время первой волны COVID-19 в апреле и мае.С такой просьбой намерен в субботу обратиться к правительству страны губернатор Токио Юриков Коикэ, сообщает газета Nikkei со ссылкой на собственные источники в администрации столичной префектуры.По данным источников издания губернатор собирается озвучить это предложение на встрече с министром по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимурой, который ранее говорил, что если темпы распространения коронавирусной инфекции в стране Восходящего Солнца не замедлятся, по правительство может объявить режим ЧС.Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 декабря Япония прекратила выдачу въездных виз всем иностранцам. Это решение было принято в связи с тем, что в Британии появился новый штамм коронавируса, который оказался еще более заразным.