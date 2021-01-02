Последние новости на утро 2 января 2021 года. Новый год, как и предыдущий, тоже пройдет под знаком коронавируса, а вот обвала доллара в ближайшие 12 месяцев ждать не стоит. Такой прогноз дал известный эрудит, победитель многочисленных интеллектуальных викторин, политконсультант и публицист Анатолий Вассерман. Он пояснил, что на сегодняшний день «львиная доля международной торговли оплачивается долларами – значит, доллар обеспечен почти всей мощью мировой экономики».В России вступили в силу изменения в Налоговом кодексе. Среди нововведений – налог на доходы с процентов по банковским вкладам и счетам, размер которых в общей сумме превышает один миллион рублей, а также прогрессивная шкала подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Новая ставка НДФЛ распространяется только на россиян, получающих такую сумму постоянно, а не единожды.Накануне в Киеве прошло традиционное факельное шествие местных националистов, приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения «национального героя» Незалежной – лидера запрещенной в России «Организации украинских националистов» (ОУН) Степана Бандеры. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал этот марш «нацистским шабашем», добавив, что «бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину».Стоит отметить, что подобные акции в честь приспешника фашистов осуждают и в Германии. Депутат регионального парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен в беседе с kp.ru назвала такие марши плевком в лицо всем ветеранам Великой Отечественной войны.Тем временем действующий президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американских сенаторов, которые накануне преодолели его вето и все-таки приняли оборонный бюджет страны, предполагающий антироссийские санкции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января заживем по-новому: родителям — прибавку, богатым — налог, шашлычникам — штрафыЧто изменится для нашего кошелька с первыми часами Нового года (подробности).