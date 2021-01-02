Последние новости на утро 2 января 2021 года. Новый год, как и предыдущий, тоже пройдет под знаком коронавируса, а вот обвала доллара в ближайшие 12 месяцев ждать не стоит. Такой прогноз дал известный эрудит, победитель многочисленных интеллектуальных викторин, политконсультант и публицист Анатолий Вассерман. Он пояснил, что на сегодняшний день «львиная доля международной торговли оплачивается долларами – значит, доллар обеспечен почти всей мощью мировой экономики».В России вступили в силу изменения в Налоговом кодексе. Среди нововведений – налог на доходы с процентов по банковским вкладам и счетам, размер которых в общей сумме превышает один миллион рублей, а также прогрессивная шкала подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Новая ставка НДФЛ распространяется только на россиян, получающих такую сумму постоянно, а не единожды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января заживем по-новому: родителям — прибавку, богатым — налог, шашлычникам — штрафыЧто изменится для нашего кошелька с первыми часами Нового года (подробности).