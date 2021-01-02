Пенсионный фонд России в автоматическом режиме будет начнет рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии. О нововведении сообщили в Минтруде«Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года», - приводит «Российская газета» сообщение ведомства.«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов», — отметил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.Как отмечается, в уведомлениях Пенсионный фонд назовет примерный размер будущей пенсии по старости, сообщит о полученных отчислениях, а также о сроках и условиях начала получения пенсии по старости. Кроме того, будут указаны информация о размере средств пенсионных накоплений и параметры, требующиеся для расчета выплат.В Минтруде пояснили, что возраст в 45 лет выбрали, поскольку к этому моменту у большинства граждан уже имеется определенный пенсионный капитал, благодаря которому можно спрогнозировать уровень будущих выплат. В ведомстве также отметили, что к этому возрасту люди начинают задумываться о своем финансовом положении в преклонных годах.