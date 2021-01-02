В американском штате Западная Вирджиния в округе Бун врачи случайно ввели 42 местным жителям «коктейль» с антителами с коронавирусу Regeneron, который принимал во время болезни президент США Дональд Трамп, вместо вакцины от COVID-19.Как передает телеканал CNN, чиновники местного Департамента здравоохранения заявили, что жизнь пациентов вне опасности. По словам генерал-майор Джеймса Хойера, когда стало известно о произошедшем, немедленно были приняты меры, чтобы исправить все возможное.Департамент здравоохранения округа Бун уведомил пострадавших об ошибке. Всем было предложено сделать вакцину от коронавируса повторно. Там отметили, что это был единичный случай, однако, как именно произошла подобная ошибка в департаменте не уточнили.Ранее в США разрешили лечить некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией «коктейлем» из антител REGN-COV2 американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, но его могут использовать только в экстренных случаях для лечения взрослых и детей с заболеванием в легкой или средней форме.