Японка Канэ Танака, которая является самым пожилым человечком на планете, в субботу, 2 января, отметила свой 118-й день рождения.Как передает телеканал NHK, в связи с распространением коронавируса Танака почти не встречается со своими родственниками, а с днем рождения ее поздравили работники дома престарелых, где проживает долгожительница. Они спели имениннице песню.Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Она носит звание старейшего жителя Земли с 2018 года.В ноябре прошлого года газета «Маинити» сообщила, что в мае 2021 года Танака должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио. Планируется, что она преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске.Напомним, по данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в августе 1997 года в возрасте 122 год и 164 день.