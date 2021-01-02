Очередной загадочный монолит неизвестного происхождения на этот раз появился в канадском Торонто.Металлический столб, высота которого составляет около 3,5 метров, неожиданно появился на пляже озера Онтарио в канун нового года. Новая «достопримечательность» привлекла местных жители, которые стали приходить фотографироваться с монолитом. Однако уже 1 января вандалы разрисовали металлический столб красной краской.Напомним, днем ранее стало известно о появлении нового монолита неизвестного происхождения обнаружили на этот раз в британском графстве Уилтшир, неподалёку от Солсбери. В начале декабря трехметровое металлическое сооружение было найдено в руинах церкви Сантьяго в испанском муниципалитете Айльон. Загадочные столбы появились в Великобритании на острове Уайт и голландской провинции Фрисландия, в немецкой федеральной земли Гессен. Такие монолиты также обнаружили в Румынии и США, в Польше и Австралии.