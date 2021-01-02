С 1 января на Кубе началась масштабная реформа денежной системы. В стране откажутся от параллельного хождения обычных и так называемых конвертируемых кубинских песо - одной из двух официальных национальных валют, существующей с 1994 года.Как передаёт издание Granmа, кубинский конвертируемый песо не будет использоваться при большинстве финансовых операций. Национальный Центральный банк уже представил список государственных предприятий, которые в течение определенного времени смогут принимать платежи в такой валюте, чтобы быстрее осуществить её вывод из оборота.«Мы подтверждаем важность и значимость задачи. Её реализация создаст в стране лучшие условия для изменений, которые необходимы для обновления экономической и социальной модели Кубы», - отметил кубинский президент Мигель Диас-Канель.Как писал сайт kp.ru, в рамках реформы также планируется изменить систему ценообразования и субсидий.Система двух валют существует на Кубе с 1994 года. Конвертируемым песо пользуются в основном иностранные туристы, а жители республики используют обычный песо. Обменный курс конвертируемого песо к обычному составляет 1:24.