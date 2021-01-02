Сотрудничество между Москвой и Пекином достигло высшего уровня. Такое мнение высказал министр иностранных дел Китая Ван И, отметив, что страны помогали другу в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.«В прошлом году российско-китайские отношения выдержали крещение эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня», - отметил глава МИД КНР в беседе с агентством Xinhua.Ван И также обратил внимание на то, что Россия и Китай тесно сотрудничают в области контроля и профилактики пандемии коронавируса, а также в сфере исследований и разработок вакцин и лекарств. Кроме того, «быстро расширяется» сотрудничество «в новых форматах и моделях», таких, как электронная коммерция и цифровая экономика.По словам китайского дипломата Ван, стратегическое сотрудничество Пекина и Москвы «не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела».