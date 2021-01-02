Вандалы атаковали дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, разрисовав гараж граффити подкинув поблизости голову свиньи, вокруг которой разлили поддельную кровьКак передает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция Сан-Франциско получила звонок о вандализме в новогоднюю ночь около 3 часов.На двери гаража дома написали «2 тысячи долларов», «Отмените аренду» и «Мы хотим всего». Под дверь налили полосу поддельной крови, на которую положили голову свиньи. Правоохранители пока не сообщали о задержаниях.Издание предполагает, что действия вандалов связаны с отказом американского Сената поддержать инициативу об увеличении прямых выплат с 600 до двух тысяч долларов в качестве меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Однако данная инициатива была одобрена Палатой представителей Конгресса 29 декабря.