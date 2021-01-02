Французские правоохранители выписали более 200 штрафов участникам нелегальной вечеринки на территории заброшенного вокзала в коммуне Лиерон департамента Иль-и-Вилен, собравшей в новогоднюю ночь 2,5 тысячи человек, несмотря на установленный с 20:00 до 06:00 комендантский час. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.Как передает телеканал BFM, жандармы попытались вмешаться в происходящие, однако их забросали различными предметами. В результате пострадали трое жандармов. Кроме того, участники нелегальной вечеринке подожгли автомобиль жандармерии.Вечеринка продолжается уже более суток. Некоторые намерены задержаться на ней до понедельника, 4 января. Для разгона нелегальной вечеринки было вызвано подкрепление. На место прибыли спасатели с масками и санитайзерами, поскольку меры безопасности рейверы не соблюдаютНа данный момент на территории заброшенного вокзала оцеплена. Правоохранители проверяют все выезжающие автомобили.