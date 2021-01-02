Разведывательные службы США считают, что за последние двое суток Иран повысил уровень боеготовности части морских сил.Как передает телеканал CNN со ссылкой на материал источника из числа официальных лиц США, «разведывательные данные свидетельствуют о том, что за последние 48 часов был повышен уровень боеготовности … в районе Персидского залива». Ранее источник телеканала в военном ведомстве заявил, что Тегеран якобы «перебрасывает в Ирак баллистические ракеты малой дальности».Телеканал Fox News привел данные, согласно которым американские разведслужбы заявляют, что Иран, намерен нанести удар по силам США на Ближнем Востоке. Согласно их заявлению, данные действия связаны со смертью командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, который был убит год назад. По версии источников телеканала, Тегеран планирует «отомстить за это убийство».Fox News сообщает, что в ответ США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52. Глава Центрального командования Вооруженных сил генерал Фрэнк Маккензи предупредил, что американская сторона «готова ответить на любую агрессию» в регионе, направленную против американских граждан или интересов.Напомним, Сулеймани убили в ночь на 3 января в результате ракетных ударов в районе аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что действовал по личному поручению президента США Дональда Трампа.