Футуролог, консультант японского правительства Мориносукэ Кавагути сообщил, что о коронавирусной инфекции вскоре все забудут, но предрек миру новые пандемии. По его словам, COVID-19 выявил плохое общее состояние здоровья людей, а также их нежелание менять свой образ жизни.Кавагути заявил, что в критические моменты люди напуганы и ожидают худшего развития ситуации. «Но, как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было», - сообщил он в беседе с РИА Новости.Специалист отметил, что коронавирус показал жителям планеты «неприятную правду» о состоянии здравоохранения в мире. Он также напомнил, что диабетом страдают 10 процентов жителей планеты, от ожирения 30 процентов, а лишний вес имеют около 60 процентов.«И очевидно это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом ... Но самая неприятная правда - люди слишком толстые», - заявил Кавагути.По его мнению, никто в мире не воспринимает вопрос о том, как улучшить здоровье, всерьез. В связи с этим основополагающим вопросом на сегодняшний день он назвал не разработку вакцины от коронавируса, а борьбу с ожирением.