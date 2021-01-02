Комедия Клима Шипенко «Холоп» возглавила рейтинг самых успешных фильмов в российском прокате по итогам 2020 года. Об этом сообщает «Фонд кино».Российская комедия была выпущена в прокат в конце 2019 года, но основной объем кассовых сборов фильма пришелся на 2020 год. В прошлом году фильм собрал 2,696 миллиарда из 3,072 миллиарда рублей.Второе место занял фильм «Лед 2» Жоры Крыжовникова, собрав в прошлом году 1,469 миллиарда рублей и 6 миллионов зрителей.Среди фильмов зарубежного производства крупнейшим стали «Джентльмены» Гая Ричи, которые заняли третье место, собрав в прокате 1,224 миллиард рублей и 4 миллиона зрителейВ пятерку также вошли «Вторжение» Федора Бондарчука (960,4 миллиона рублей и 3,4 миллиона зрителей) и «Довод» Кристофера Нолана (пятое место, 942,8 миллиона рублей и 3,1 миллиона зрителей).