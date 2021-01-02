С 1 апреля в России вступит в силу новый административный регламент МВД, который введет изменения в практическую часть экзамена на водительские права.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, для будущих водителей автобусов, а также легковых и грузовых автомобилей из практической части экзамена исключат этап «площадка». Однако данная часть останется при сдаче на вождение мотоциклом, мопедом, квадроциклом.Во время сдачи экзамена в машине могут находиться как представитель автошколы, так и другие кандидаты в водители, а также представитель общественных объединений.«Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен», - говорится в сообщении пресс-центра МВД. Кроме того, из экзамена также исключат маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов.Как отмечается, изменения коснутся и системы оценки. В проекте регламента указаны 19 грубейших ошибок, за совершение одной из них экзамен будет сразу прекращен. Такими ошибками считаются непристегнутый ремень, а также использование мобильного телефона за рулет автомобиля.За менее грубые нарушения ПДД будут начисляться штрафные баллы. Всего в списке 41 пункт таких нарушений. Экзамен будет провален, если кандидат наберет пять штрафных баллов.ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:Экзамены на права с 1 апреля 2021: за что сразу выгонят со сдачи и какие вопросы добавятПо новым правилам сдавать экзамены на водительские права в подразделениях ГИБДД МВД России придется водителям с 1 апреля 2021 года. Эта информация стала доступна на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (подробнее)