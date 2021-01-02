Народный артист Советского Союза Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко сдали положительный тест на коронавирусную инфекциюЛановой будет госпитализирован. Об этом сообщила его жена. По ее словам, артист чувствует себя хорошо, но его решили отправить в больницу, учитывая его возраст - 86 лет.«Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», - приводит ТАСС заявление Купченко.Актриса рассказала, что Лановой сдавал тест на антитела 31 декабря. Результаты показали их наличие в большом количестве. Позже артист сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Результаты повторного теста пришли сегодня, 2 января, и также оказались положительными