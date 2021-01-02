В Риме новогодние салюты стали причиной гибели сотни птиц. В ночь на 31 декабря из-за запуска пиротехники пернатые были напуганы и дезориентированы. Видео с лежащими на земле скворцами и другими птицами опубликовали пользователи соцсетей.«Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц», - приводит издание RomaToday слова одного из авторов видео.Отмечается, что из-за громких звуков и ярких вспышек фейерверков у Большого цирка, вокзала Термини, а также на центральных улицах Рима скворцы срывались с мест, а некоторые в результате сердечного приступа врезались в линии электропередач и окна.Как писал сайт kp.ru, несмотря на введенный в Италий комендорский час, в новогоднюю ночь многие жители страны решили выйти на улицы и запустить праздничные фейерверки. Из-за пиротехники пострадали не только птицы, но и люди. В результате запуска фейерверков погиб 13-летний мальчик и 79 человека получили ранения. Годом ранее пострадали 204 человека.