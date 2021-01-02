В ушедшем 2020 году добыча нефти в России упала на 8,6 процента до 512,68 миллиона тонн год к году. При этом в декабре добыча упала на 11,1 процент, до 42,5 миллиона тонн. Такие данные с поправкой на високосный год приводятся в оперативной сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).Согласно представленным добыча нефти в России опустилась почти до уровня 10-летней давности: в 2010 году она составила 512,3 миллиона тонн.Экспорт нефти в дальнее зарубежье в прошлом году сократился на 11,8 процента. Его среднесуточный размер составил 4,39 миллиона баррелей.Объем добычи газа снизился на 6,2 процента и составил 692,33 миллиарда кубометров. В декабре он был на уровне 66,28 миллиарда, что на 1,6 процента меньше, чем в тот же период год назад.Напомним, ранее эксперты не исключили, что в 2021 году цены на нефть продолжат падать. По некоторым прогнозам, стоимость черного золота может рухнуть до 30 долларов за баррель