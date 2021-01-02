Весной этого года в России должен вступить в силу закон о «гаражной амнистии», который создаст условия для оформления прав граждан на гаражи и землю под ними. Таких около 3,5 миллиона человекНа сегодняшний день большинство гаражей не оформлены по закону. Таким образом они существуют неофициально, и их владельцы не могут продать эти гаражи или передать по наследству. В то же время многие гаражно-строительные кооперативы, возникшие в советское время, имеют неоформленную землю или же их участок был выделен при предприятии, но нет документов.Кроме того, на данный момент в законодательстве даже отсутствуют понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив». «Гаражная амнистия» позволит по упрощенной схеме получить право собственности на землю и саму постройку.Закон планируют принять в весеннюю сессию Госдумы, которая продлится с 11 января по 18 июля. В этот же период также намерены принять законы, которые должны не допустить монополизации розничной торговли лекарствами и сдержать рост цен на них.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Удаленка и «гаражная амнистия»: самые важные законы, которые будут приняты в 2021 годуВесенняя сессия Госдумы продлится с 11 января по 18 июля 2021 года. Депутаты уже пообещали, что за это время примут законы, которые «улучшат жизнь людей» (подробнее)