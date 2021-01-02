Из жизни ушел народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия». Актер умер в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.Как писал сайт kp.ru, о смерти артиста сообщила его дочь Ирина Коренева. По ее словам ранее он лежал «красной зоне» с коронавирусом.Широкую известность Владимиру Кореневу принесла роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», который сняли в 1961 году. Также актер снялся в картинах «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды», «Дети Арбата», «Сыны Отечества», «Тайны дворцовых переворотов». Однако, по его словам, именно роль в фильме «Человек-амфибия», дала «страт всему».Ранее в интервью «КП» актер рассказал, что спасало его в этой жизни. По его словам, это была «только любовь к близким». «У меня жена, дочь, обе актрисы. Я по натуре Обломов - так бы всю жизнь и лежал с книжкой на диване, но жизнь распорядилась по-другому - как начал пахать с юности, так до сих пор и продолжаю это делать», - сообщил он.