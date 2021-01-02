Все больше исследований говорят о том, что пандемия коронавирусной инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Такое мнение о происхождении COVID-19 высказал министр иностранных дел Китая Ван И«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он экстренно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», - приводит слова главы МИД КНР агентство Xinhua.Ван И напомнил, что Китай был первой страной, сообщившие о случаях заражения новой инфекцией, и отметил, что КНР пришлось бороться с дезинформацией, а также попыткам политизации и стигматизации. Однако, по его словам, китайские власти были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией COVID-19 не искажались ложью.Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поиски источника происхождения коронавирусной инфекции необходимо начинать с китайского Уханя. Эксперты ВОЗ направились в Китай для проведения соответствующего исследования