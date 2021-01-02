Законопроект о дистанционном обучении будет принят Госдумой России в весеннюю сессию этого года. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что этот закон будет регулировать дистанционное формат обучение только на случай чрезвычайной ситуации.«Этот закон будет регулировать дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего никто не застрахован», - уточнила председатель Совфеда.Законопроект уже внесен в Госдуму, однако его отклонили из-за общественного недовольства. Матвиенко призвала не торопиться, и доработать, посоветоваться с родительским сообществом, а также учителями. «Но то, что нужно принимать такой закон, никто не сомневается», - отметила она.Кроме того, в весеннюю сессию могут принять законопроекты об определении понятия «самоизоляция» и ряда других, связанных с пандемией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Удаленка и «гаражная амнистия»: самые важные законы, которые будут приняты в 2021 годуВесенняя сессия Госдумы продлится с 11 января по 18 июля 2021 года. Депутаты уже пообещали, что за это время примут законы, которые «улучшат жизнь людей» (подробнее)