Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Коренева, который умер в возрасте 80 лет.«Его талантливые, запоминающиеся работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории российской культуры, сохранятся в сердцах зрителей разных поколений», - отметил российский лидер.Глава государства назвал Коренева «человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства».Напомним, о смерти звезды фильма «Человек-амфибия» стало известно в субботу, 2 января. Как сообщила дочь актера Ирина Коренева, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. По ее словам, ранее он лежал «красной зоне» с коронавирусом.Широкую известность Владимиру Кореневу принесла роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», который сняли в 1961 году. Также актер снялся в картинах «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды», «Дети Арбата»