Законопроекты об определении «самоизоляции» и ряда других понятий, связанных с пандемией, могут принять в весеннюю сессию этого года. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.«Изучаем утвержденное всемирной организацией здравоохранения положение международных медико-санитарных правил, где есть определение понятий «изоляция» и «карантин» … думаю, что на весенней сессии в случае необходимости дополнения нашего законодательства такие законопроекты появятся», - сообщила спикер Совфеда, отметив, что будут изучены и другие международные документы, а также опыт стран иМатвиенко сообщила, что комитеты Совета федерации уже представили соответствующие предложения в комитет по конституционному законодательству, и отметила, что они могут быть оформлены и не в виде законов.«Может быть, нужны будут нормативные акты правительства», - добавила онаПо ее словам, главной целью является не допустить неоправданного ограничения и перегибов, а также - защитить жизнь и здоровье людей.Как писал сайт kp.ru, в весеннюю сессию могут принять законопроект о дистанционном обучении. Однако закон будет регулировать дистанционное формат обучение только на случай чрезвычайной ситуации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Удаленка и «гаражная амнистия»: самые важные законы, которые будут приняты в 2021 годуВесенняя сессия Госдумы продлится с 11 января по 18 июля 2021 года. Депутаты уже пообещали, что за это время примут законы, которые «улучшат жизнь людей» (подробнее)