Митрополит Иларион посоветовал пожилым людям воздержаться от посещения храмов на Рождество.Митрополит отметил, что для верующих пожилого возраста будет организовано посещение на священников на дому. Рекомендации связанны с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.\\"Но и мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции\\", - сказал митрополит», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».Напомним, что ранее власти страны просили граждан России воздержаться от посещения крупных мероприятий, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников. Татьяна Голикова советовала продолжать соблюдение эпидемиологических норм.