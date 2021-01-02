Курс биткоина 2 декабря 2021 года побил очередной исторический рекорд. Криптовалюта по итогам торгов составила $31,044 тысячу.«Текущее состояние социальной матрицы (социомы) крипторынка говорит за то, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции», — оценил ситуацию на валютном рынке директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин в разговоре с РИА Новости.Последний ценовой рекорд биткоин установил во второй половине декабря. Курс самой популярной в мире виртуальной валюты составил больше 24 тысяч долларов.Напомним, что биткоин был введен в обращение в 2009 году. Криптовалюта на первых парах имела не высокие ценовые значения и многие эксперты не особо верили в ее успех, но вопреки прогнозам ее курс уверенно рос. В ноябре 2017 года он уже стоит семь тысяч долларов, а через месяц взлетел до 18 тысяч долларов.