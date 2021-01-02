Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики прокомментировала новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса. В ведомстве отметили, что слова президента о будущем мирном соглашении вполне реалистичны.«Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», — заявили в ведомстве.В народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики предположили, что президент, говоря о том, что хочет написать \\"Крым — это Украина\\" на песке пляжа в Ялте, имел в виду одноименный поселок под Мариуполем, а не курортный город полуострова.«Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И, кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные», — добавили в ведомстве.Напомним, что начиная с апреля 2014 года власти Украины ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Президент Украины неоднократно подчеркивал, что хочет достигнуть мира, но согласно последним сводкам жертвами военного противостояния в регионах стали 13 тысяч человек.