Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал журналистам о результатах прививочной кампании от коронавируса в России.\\"Вакцинация идет очень активно <...> с учетом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину\\", — передает слова министра ТАСС.Он отметил, что в регионы уже доставили более 1,5 миллиона доз вакцины.Напомним, что вакцинация в России началась после указа президента Владимира Путина. Первые прививочные пункты были открыты в Москве. Врачи делают прививку всем желающим вакциной созданной центром имени Гамалеи «Спутник V», которая стала первым зарегистрированным лекарством от коронавируса. Зарегистрироваться на прививку можно на портале mos.ru. Прививка не рекомендована беременным и лицам имеющим хронические заболевания, а также тем, кто недавно привился от другой болезни.