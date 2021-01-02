На многодневной гонке \\"Тур де Ски\\", проходившей в Швейцарии столкнулись два российских лыжника. Евгений Белов и Алексей Червоткин «не поделили» трассу перед финишем в масс-старте на пятнадцать километров классическим стилем.До столкновения они опережали остальных лыжников и занимали второе и третье места в гонке, но при входе в поворот один спортсмен предпринял попытку опередить другого, что и провело к столкновению. Оба потеряли свои лидирующие места и остались без наград. Трансляция велась каналом Eurosport.Во время гонки за ними шел россиянин Иван Якимушкин он вылетел с трассы, пытаясь избежать столкновения, но смог вернуться и в итоге занял почетное третье место.Победителем гонки многодневной гонке \\"Тур де Ски\\" стал россиянин Александр Большунов. Ранее в субботу он победил в гонке с общего старта на 15 км классическим стилем в Валь-Мюстаир (Швейцария). А в пятницу россиянин стал вторым в спринте свободными стилем.