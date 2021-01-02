Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина в YouTube оказалось популярнее на Украине, чем обращение президента Владимира Зеленского.Согласно запросам украинцев в Google за 31 декабря, фраза \\"С новым годом 2021\\" в два раза обошла аналогичный запрос на украинском языке, сообщает Страна.ua.Запрос \\"Поздравление Путина 2021\\" оказался на седьмом месте, в то время как «Поздравление Зеленского 2021» в десятку самых популярных совсем не попало.Также в топ-10 самых популярных запросов на Украине 31 вошли русскоязычные — \\"Новый год 2021\\" и \\"С наступающим\\". На четвертой и пятой позиции оказались \\"Московское время\\" и \\"Пугачева\\".Украинцы в новогоднюю ночь также смотрели на YouTube «Голубой огонек», обошедший новогодний выпуск украинского \\"Вечернего квартала\\".Страна.ua отмечает, что граждане Украины часто предпочитали в 2020 году российский контент. Та же ситуация наблюдалась и в 2019 году.