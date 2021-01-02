Более 860 автомобилей сожгли в Новый год во Франции. Этот показатель оказался меньше по сравнению с прошлым годом.Министр внутренних дел Жеральд Дарманен запретил регионам публиковать информацию о поджогах на местном уровне, «чтобы избежать соревнования». Безопасность в новогоднюю ночь обеспечивали 100 тысяч полицейских и жандармов, сообщило радио «Европа-1» со ссылкой на данные в полиции.Поджег автомобилей во Франции - явление «традиционного характера». Так, в 2017 году в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 650 автомобилей. Рекордные показатели беспредела были зафиксированы в праздничные дни и в 2013 году, когда сгорело 1300 машин. Та же ситуация повторилась и в 2014 году. В новогоднюю ночь 2020 только в одном Страсбурге во французском департаменте Нижний Рейн было сожжено двести автомобилей.