Член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что в Ливии освободили из плена группу россиян.\\"Не так давно я узнал, что несколько недель назад они были схвачены в Ливии и немедленно отреагировал. Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности – и решили эту сложную, но крайне важную задачу – вернуть наших людей домой\\", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.Он поблагодарил в своем посте заместителя министра иностранных дел России, специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова. По словам общественника именно он организовал операцию по освобождению российских граждан из ливийского плена, а также непосредственно ей руководил. Малькевич выразил надежду, что когда-нибудь Богданов войдет в историю, как человек, посвятивший всего себя спасению людей.