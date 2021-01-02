Эксперты оценили транзиты российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС).\\"В 2020 году \\"Оператор ГТС Украины\\" отправил транзитом в Европу 55,8 млрд куб. м газа, что на 38% меньше по сравнению с 2019 годом. Объем транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составил 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше по сравнению с 2019 годом\\", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании \\"Оператор ГТС Украины\\".Согласно данным компании среднесуточный объем транзита с начала года составил 153 млн куб. м, а в декабре он вырос до 183 млн куб. м в сутки благодаря дополнительным заказам через аукционные платформы.Эксперты считают, что снижение транзита российского газа в Европу объясняется запуском новых трубопроводов в обход Украины. При этом они отметили, что на показатели повлиял и большой запас топлива в европейских подземных хранилищах.