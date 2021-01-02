Биткоин обновил исторический максимум третий раз за сутки. Криптовалюта поднялась выше отметки в $32 тысячи.По состоянию на 19.09 мск биткоин подорожал на 8,64%, до 31 862 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 10,21%, до 32 169 долларов, впервые перешагнув уровень в $32 тысячи, сообщает портал CoinMarketCap.Несколько часов назад биткоин зафиксировал максимум на значении выше $30 тысячи, после чего вырос до $31 тысячи.Свой активный рост биткоин начал в декабре 2020 года. 16 декабря криптовалюта уверенно перешагнула значение в 20 042 доллара и с тех пор продолжает расти.Электронные деньги, зашедшие на мировой рынок в 2009 году, были с недоверием восприняты экспертами, прогнозировавшими скорый крах криптовалюты. На первых парах она действительно имела низкие показатели, но вопреки ожиданиям, стала уверенно расти в цене. В 2017 года биткоин уже стоил $7 тысяч, а вскоре поднялся до отметки в $18 тысяч.