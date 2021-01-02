Молодежная сборная России выиграла первый период четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею против команды Германии. Форвард Василий Пономарев поразил ворота соперников, когда наши играли в меньшинстве. Автор первой шайбы в матче плей-офф прокомментировал свой точный бросок на старте поединка с немцами:- В начале повезло, что получилось выиграть вбрасывание. Потом Барди (то есть Захар Бардаков) отлично сохранил шайбу и перевёл на Чистого (то есть Семен Чистяков), а Чистый сделал фетисовский пас, и мне оставалось только решить вопрос с вратарём. Это была полная импровизация, - сказал Пономарев в прямом эфире Первого канала.Матч Россия - Германия открывает программу четвертьфинальных поединков молодежного чемпионата мира. До этого наши три раза играли с немцами на данных турнирах и выиграли все матчи с разницей шайб 22-4.Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Германия.