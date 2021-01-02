Умер Александр Шадрин - один из основателей российской экономической журналистики и современных деловых коммуникаций скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщили \\"Интерфаксу\\" его друзья и коллеги.Александр Шадрин начал путь в журналистике в 1991 году, тогда он освещал становление российской экономики в газете \\"Коммерсантъ\\".После он работал в газете \\"Русский телеграф\\", но в 2005-2006 годах вернулся в \\"Коммерсантъ\\" на пост заместителя главного редактора.В 2002-2005 годах Александр Васильевич руководил пресс-службой НК ЮКОС, потом работал в должности пресс-секретаря и директора по связям со СМИ и неправительственными организациям российско-британской ТНК-ВР, а также в качестве вице-президента \\"Стройтрансгаза\\" и руководителя общественных связей НК \\"Башнефть\\". \\"Росгеология\\" стала последним местом работы Шадрина, где он занимал должность директора по связям с общественностью.Коллеги отмечают, что Шадрин был необыкновенным человеком с большой душой. Он сочетал в себе высокие профессиональные и человеческие качества. Многие рассказывают, что заговорить с Шадриным хотелось просто для того, чтобы услышать интересный и неординарный ответ, потому как у него был свой взгляд на вещи, отличающийся от других.