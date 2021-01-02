Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов снят с должности. Он сам подал раппорт об увольнении по выслуге лет.\\"ГУ МВД России по Москве официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию\\", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.Временно исполняющим обязанности начальника управления назначен полковник полиции Алексей Диокин, сообщил источник агентства.Полковник полиции Юрий Дроганов занимал должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы с 2019 года.Он пришел на службу в органы внутренних дел в декабре 1983 года и начинал в должности милиционера ППС.В 1990 году его назначили инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы, а в 1992 году он стал исполнять обязанности госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа столицы.С 1996 года Дроганов назначается на руководящие должности, а в 2015 году становится заместителем начальника управления ГИБДД Москвы.