Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова сотрудничать с Украиной во вопросу технологии для производства прививки от COVID-19 \\"Спутник V\\".\\"Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины \\"Спутник V\\"] на Украине\\", - сказал он в эфире программы \\"Вести\\" на телеканале \\"Россия-1\\".Помимо этого, РФПИ готов начать совместные испытания комбинации вакцин AstraZeneca и \\"Спутник V\\" на территории Украины.Напомним, что вакцина «Спутник V» была разработана специалистами центра имени Гамалеи. Прививка стала первым зарегистрированным лекарством от коронавирусной инфекции. Ранее власти Украины отказались от приобретения вакцины не смотря на то, что для страны она оказалась самой доступной, из разработанных в мире. Позднее украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой приобрести прививку у России из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.