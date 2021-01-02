Испанские промоутеры организовали подпольный рейв в Ллинарс дел Валлес на заброшенном заводе, продлившийся 36 часов.На подпольное мероприятие съехались тусовщики со всего мира, сообщает портал El Diario.Полиция сначала приняла решение не разгонять празднующих новый год, но парни и девушки веселились 36 часов подряд, после чего были полицейские перешли к решительным действиям.Рейв разгоняли с помощью бульдозера, у тусовщиков изъяли технику, а организаторов подпольной вечеринки задержали. Теперь им грозит уголовное наказание и штраф в размере 600 тысяч евро.Подобное мероприятие было организовано во Франции. 2,5 тысячи человек более суток веселились на нелегальной вечеринке. Они сожгли полицейскую машину, в следствии чего пострадали трое жандармов. Французские правоохранители выписали организаторам вечеринки более 200 штрафов.