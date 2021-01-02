В Мексике врач была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после прививки от коронавирусной инфекции американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.\\"32-летний врач, которая получила вакцину от COVID-19 производства Pfizer - BioNTech, находится в больнице в отделении интенсивной терапии после того, как у нее стали наблюдаться кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затрудненное дыхание в течение 30 минут после введения\\", - говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.Врачи установили предварительный диагноз - \\"энцефаломиелит\\".Минздрав страны уже стал изучать случай, чтобы выявить причину ухудшения состояния медика. По данным ведомства, у женщины имелась аллергия на триметоприм.Вакцинация медицинского персонала в Мексике препаратом компаний Pfizer и BioNTech началась 24 декабря. Ранее был зафиксирован случай после введения прививки данных компаний, после которого у четырех пациентов возник паралич Белла.