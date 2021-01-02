В ходе торговой сессии 2 января 2021 года биткоин подорожал на 13%, уже в четвертый раз за сутки обновив исторический максимум уже в четвертый раз за сутки. Курс самой популярной в мире виртуальной валюты впервые превысил отметку в 33 тысячи долларов.Так, по данным портала CoinMarketCap, который отслеживает свыше двух десятков бирж и высчитывает среднюю цену, в 21:54 по московскому времени стоимость биткоина достигла рекордной отметки в 33006 долларов. Правда, через некоторое время курс электронной денежки немного снизилась, и по состоянию на 23:20 (мск) биткоин стоил 32,7 тысячи долларов.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу биткоин подорожал до 30 тысяч долларов. Его курс продолжал стремительно расти, и к семи часам вечера цена криптовалюты поднялась до 32169 долларов.Ранее «КП» рассказывала о новом российском законе, регулирующем цифровые финансовые активы, и о том, стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту.