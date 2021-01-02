Женщина, тело которой 1 января нашли в нью-йоркском районе Манхэттен, как выяснилось, была сотрудницей постпредства Северной Македонии при ООН. Об этом 2 января сообщил северомакедонский телеканал Vesti24 со ссылкой на МИД.«Из постоянного представительства Северной Македонии при ООН в Нью-Йорке пришло печальное известие, которое потрясло нас всех, о трагической смерти сотрудницы нашей миссии, карьерного дипломата из министерства иностранных дел», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства балканской страны.Коллеги умершей выразили глубокие соболезнования ее семье и близким, отметив, что они потеряли «близкого друга и давнего, трудолюбивого представителя дипломатии».Напомним, как писал сайт kp.ru, 38-летнюю женщину нашли мертвой в квартире, где она жила не менее двух лет. Ранее сообщалось, что полиция выясняет обстоятельства и причины странной смерти сотрудницы ООН, однако убийством это не считает.