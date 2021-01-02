Демократы в Палате представителей конгресса США предложили установить в законодательном органе новые правила обращения друг к другу. В частности, исключить из лексикона местоимения «он» и «она», заменив их на гендерно нейтральные слова «представитель» или «делегат». Республиканцам эта идея не понравилась, они выступили с критикой такой инициативы, сообщает портал Axios.Кроме ранее предложенной замены слов «мать» и «отец» на «родителей» номер один и два, демократы предлагают также заменить слова «брат», «сестра», «тетя», «дядя» на бесполое «родственник», исключив таким образом любое упоминание о гендерной принадлежности членов семей парламентариев.Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава комитета по правилам Джеймс Макговерн заявили, что исключением «нетолерантных» местоимений и терминов при общении на заседаниях конгресса они хотят решить «вопросы неравенства на основе расы, цвета кожи, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности».Напомним, как писал сайт kp.ru, в США и Европе еще десять лет назад из соображений толерантности и политкорректности решили заменить слова «отец» и «мать» на более нейтральный термин «родитель» – в знак «признания различных типов семьи».