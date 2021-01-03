Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении к согражданам в очередной раз поднял вопрос о признании границ Эстонии в рамках утратившего юридическую силу Тартуского мирного договора от 1920 года, который перестал действовать в 1940 году, когда Эстония вошла в состав СССР.«2 февраля мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня», - приводит его слова ERR.Стоит отметить, что Пыллуаас регулярно выступает с подобными заявлениями. Так, ровно год назад он тоже указал, что документ до сих пор имеет юридическую силу. Ранее президент страны Керсти Кальюлайд, комментируя его слова, сказала, что «у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям», и напомнила, что отказ от довоенных территорий был одним из условий вступления страны в НАТО.К слову, заявления о «пяти процентах эстонской земли», якобы «аннексированных» нашей страной, звучат из Таллина со времен распада Советского союза. Как писал kp.ru, эксперты считают, что территориальные претензии Эстонии к нашей стране не имеют никаких оснований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГорячие эстонские парни хотят Ивангород: Кто и зачем в Прибалтике предъявляет к России территориальные претензии«Комсомолка» попросила эксперта МГИМО Владислава Воротникова прокомментировать притязания северо-западных соседей (подробности).